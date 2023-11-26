Малкин заявил, что Овечкин и Кросби будут играть вечно

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о форварде «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине и одноклубнике Сидни Кросби.

«Ответ на этот вопрос в Питтсбурге и Канаде отличается от того, который в Вашингтоне и России. Оба парня по-прежнему великолепны. Думаю, что они оба будут играть вечно. Ови в плане голов, наверное, лучший в истории. Сид, безусловно, лучший игрок всех времён», — цитирует Малкина The Athletic.

Овечкин и Кросби дебютировали в НХЛ в сезоне-2005/06.

38-летний россиянин на данный момент выиграл один Кубок Стэнли в карьере, 36-летний канадец — три.

Ранее Овечкин заявил, что он вместе с Кросби спас НХЛ.