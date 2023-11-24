Овечкин заявил, что он вместе с Кросби спас НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказал мнение, что он и канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби изменили Национальную хоккейную лигу.

«Мы с Кросби спасли НХЛ. Сейчас пришло новое поколение и полагаю, что мы уже старички. Но я и Сидни спасли лигу. Теперь новое поколение должно доказать, что мы не лучшие, доказать, что я не прав», — приводит слова Овечкина The Athletic.

Овечкин и Кросби дебютировали в НХЛ в сезоне-2005/06.

38-летний россиянин на данный момент выиграл один Кубок Стэнли в карьере, 36-летний канадец — три.

Ранее бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин высказался об игре Овечкина в текущем сезоне НХЛ.