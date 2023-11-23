Рыбин: хорошо, что «Вашингтон» может побеждать без голов Овечкина

Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин высказался об игре российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Хорошо, что «Вашингтон» может побеждать без голов Овечкина. В том числе и для самого Александра. Безусловно, его не стоит списывать со счетов, но он уже немолод, и где-то требуется лишний раз передохнуть. Рано или поздно любая эра хоккеиста заканчивается и на смену ему приходят уже новые герои. В любом случае все всегда будут ассоциировать Ови с «Кэпиталз», — сказал Рыбин RT.



При этом экс-игрок отметил работу главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери.



«Можно сказать, что команда сейчас вновь показывает свой характер, заработали новые связки игроков. Стоит отдать должное и решению «Вашингтона» поверить в относительно молодого тренера Спенсера Карбери. У нас в России любят говорить, что некоторым наставникам недостаёт опыта. Всё это глупость! Надо просто доверять специалистам, и НХЛ это в очередной раз доказывает. У «Вашингтона» есть результат», — добавил он.

Ранее трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко оценил игру российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в текущем сезоне НХЛ.