Терещенко: партнёры по команде и главный тренер «Колорадо» верят в Ничушкина
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«Работа на пятаке — это хлеб Валеры. Взять хоть чемпионский год «Колорадо»: тогда он играл точно так же. Ничушкин — мощный форвард, много забивает в большинстве. Он умеет правильно выбрать позицию и обладает хорошей скоростью.
Что касается отношений с партнёрами, Ничушкин показывает им своё отношение к делу. Главный тренер команды и товарищи по команде в него верят, оттого Валерий и набирает практически по очку в каждой игре», — сказал Терещенко RT.
Ранее Терещенко высказался о дебютном голе российского защитника «Вашингтон Кэпиталз» Александра Алексеева в НХЛ.