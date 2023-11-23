Терещенко: партнёры по команде и главный тренер «Колорадо» верят в Ничушкина

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко оценил игру российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Работа на пятаке — это хлеб Валеры. Взять хоть чемпионский год «Колорадо»: тогда он играл точно так же. Ничушкин — мощный форвард, много забивает в большинстве. Он умеет правильно выбрать позицию и обладает хорошей скоростью.

Что касается отношений с партнёрами, Ничушкин показывает им своё отношение к делу. Главный тренер команды и товарищи по команде в него верят, оттого Валерий и набирает практически по очку в каждой игре», — сказал Терещенко RT.

Ранее Терещенко высказался о дебютном голе российского защитника «Вашингтон Кэпиталз» Александра Алексеева в НХЛ.