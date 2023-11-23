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Терещенко: Алексееву пришло время доказывать, что он может быть лидером в «Вашингтоне»

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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказался о дебютном голе российского защитника «Вашингтон Кэпиталз» Александра Алексеева в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз».
Терещенко: Алексееву пришло время доказывать, что он может быть лидером в «Вашингтоне»
  • РИА Новости

«Этот гол должен придать положительных эмоций Александру. Алексееву пришло время доказывать, что он может быть лидером в «Вашингтоне». Надо двигаться дальше и работать над собой. Уверен, свои шансы получат и Мирошниченко с Тринеевым. Рано или поздно кому-то придётся заменить Овечкина и Оши. Так и должно быть, это абсолютно нормально: смена поколений является неминуемым процессом», — заявил Терещенко RT.

Терещенко высказался об игре российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.

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