Терещенко: Алексееву пришло время доказывать, что он может быть лидером в «Вашингтоне»

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказался о дебютном голе российского защитника «Вашингтон Кэпиталз» Александра Алексеева в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз».

«Этот гол должен придать положительных эмоций Александру. Алексееву пришло время доказывать, что он может быть лидером в «Вашингтоне». Надо двигаться дальше и работать над собой. Уверен, свои шансы получат и Мирошниченко с Тринеевым. Рано или поздно кому-то придётся заменить Овечкина и Оши. Так и должно быть, это абсолютно нормально: смена поколений является неминуемым процессом», — заявил Терещенко RT.

Терещенко высказался об игре российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.