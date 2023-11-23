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Терещенко считает, что Овечкин забьёт 30 голов в текущем сезоне НХЛ

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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказался об игре российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Терещенко считает, что Овечкин забьёт 30 голов в текущем сезоне НХЛ
  • Gettyimages.ru

«Многое зависит от партнёров Овечкина. В команде есть травмированные игроки, не играет Евгений Кузнецов. Тем не менее за 16 матчей Саша забросил пять шайб. То есть по одному результативному броску за три игры. Если всё останется как есть, будет около 30 голов. Но это чисто математически, и, конечно, лучше не загадывать.

Овечкин — большой профессионал и прекрасно понимает происходящее. Сейчас трудности есть у многих российских игроков в НХЛ. Но спады являются абсолютно нормальным явлением», — сказал Терещенко RT.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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