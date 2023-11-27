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Гол и голевой пас Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Чикаго» в НХЛ

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«Сент-Луис Блюз» в гостях нанёс поражение «Чикаго» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Крэйга Берюбе.

В составе победителей шайбы забросили Джейк Нейборс (четвёртая и 53-я минуты), Кевин Хейз (шестая), Павел Бучневич (18-я). Российский форвард также записал в свой актив две результативные передачи.

В команде из Города ветров отличился Райан Донато (15-я), Борис Катчук (59-я).

«Сент-Луис» с 23 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Чикаго» (12) — 15-е.

Ранее Евгений Малкин заявил, что Александр Овечкин и Сидни Кросби будут играть вечно.

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