Бобровский стал четвёртым россиянином, проведшим 40 сухих матчей в НХЛ

«Флорида Пантерз» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча на арене «Канадиен Тайр-центр» завершилась со счётом 4:0.

Российский голкипер Сергей Бобровский защищал ворота победителей. На его счету 20 спасений — 100%. Таким образом, он оформил свой 40-й шатаут в НХЛ.

По этому показателю среди российских голкиперов Бобровский занимает четвёртое место. Впереди Евгений Набоков, Николай Хабибулин и Семён Варламов.

Ранее сообщалось, что Никиту Кучерова признали второй звездой недели в НХЛ.