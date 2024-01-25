«Сан-Хосе» вызвал из фарм-клуба российского защитника Мухамадуллина

Российский защитник Шакир Мухамадуллин получил шанс попробовать свои силы в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс».

22-летний хоккеист вызван из команды Американской хоккейной лиги (АХЛ), сообщает пресс-служба «Шаркс».

Мухамадуллин в сезоне-2023/24 в 39 матчах за «Сан-Хосе Барракудас» набрал 26 (пять голов + 21 результативная передача) очков и установил карьерные рекорды в АХЛ во всех атакующих категориях.

Ранее сообщалось, что российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов восхитил хоккейное сообщество своей игрой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом».





