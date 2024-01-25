Двойной сейв Самсонова в соцсетях нарекли «Спасением года»
Он провёл сухую игру и отразил 32 броска по своим воротам. В одном из моментов россиянин справился с выходом соперника «два в ноль».
johnc3351: «Спасение года».
Smf7161: «Отличная игра, Сэмми! Ты сам выиграл матч для своей команды!»
PaulThompson8793: «Сэмми украл у соперников эту игру».
hockeyhitsheavy: «Сэмми просто встал на голову! Украл эту игру!!»
Встреча в Торонто завершилась в овертайме со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Ранее сообщалось, что Самсонов признан первой звездой матча НХЛ с «Виннипегом».