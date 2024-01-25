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Двойной сейв Самсонова в соцсетях нарекли «Спасением года»

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Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов восхитил хоккейное сообщество своей игрой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом».

Он провёл сухую игру и отразил 32 броска по своим воротам. В одном из моментов россиянин справился с выходом соперника «два в ноль». 

johnc3351: «Спасение года».

Smf7161: «Отличная игра, Сэмми! Ты сам выиграл матч для своей команды!»

PaulThompson8793: «Сэмми украл у соперников эту игру».

hockeyhitsheavy: «Сэмми просто встал на голову! Украл эту игру!!»

Встреча в Торонто завершилась в овертайме со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Ранее сообщалось, что Самсонов признан первой звездой матча НХЛ с «Виннипегом».

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