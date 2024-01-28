Пока Овечкин забрасывал 831-ю шайбу: Кучеров вновь возглавил бомбардирскую гонку НХЛ, Панарин набрал три очка

Александр Овечкин забросил впервые за девять матчей, но не сумел спасти «Вашингтон» от поражения в противостоянии с «Далласом», а Евгений Кузнецов в четвёртый раз в сезоне набрал два очка за игру. Никита Кучеров оформил ассистентский дубль во встрече с «Нью-Джерси» и обошёл Натана Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ, а гол и две передачи Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Оттаву». В свою очередь, 24 сейва Ильи Самсонова позволили «Торонто» сломить сопротивление «Виннипега», а гол Дмитрия Орлова принёс победу «Каролине» в игре с «Аризоной».

Возрождение Овечкина и Кузнецова

Конец января выдался для «Вашингтона» крайне тяжёлым. В ходе гостевого турне подопечные Спенсера Карбери потерпели три поражения подряд с общим счётом 5:14 и в не самом хорошем настроении подходили к противостоянию с «Далласом». Да ещё и лидеры пребывали далеко не в лучшей форме. И если не забивавший на протяжении восьми встреч Александр Овечкин продолжал приносить пользу команде и стабильно ассистировать партнёрам, то Евгению Кузнецову каждое очко давалось с огромным трудом. С начала года он пополнил свой послужной список лишь четырьмя (1 + 3) баллами и делил седьмое место в списке лучших бомбардиров «столичных» с Коннором Макмайклом.

Но в этот день некогда главного подносчика снарядов для Овечкина наконец прорвало. Кузнецов набрал столько же очков, сколько за предыдущие десять встреч. Он не только помог Энтони Манте открыть счёт, но и поучаствовал в 831-м голе своего капитана. Именно его тончайшая передача предоставила Александру достаточно времени, чтобы прицелиться и мощнейшим броском прошить Джейка Эттингера в ходе реализации большинства. И тем самым заверить скептиков, что его главное оружие по-прежнему при нём.

Однако это позволило «Кэпиталз» лишь сократить отставание от «Старз» до минимума. Гостям было необходимо идти вперёд и забивать вновь, в чём они преуспели. Причём завершить камбэк удалось благодаря Овечкину. На этот раз россиянин неожиданно выстрелил от синей линии, а дежуривший на пятаке Дилан Строум сработал на добивании. И хотя арбитр преждевременно дал свисток, взятие ворот всё же было засчитано.

Таким образом, всего за 77 секунд Овечкин не только приблизился к рекорду Уэйна Гретцки на расстояние 63 голов, но и вышел на первое место в рейтинге самых продуктивных хоккеистов «Вашингтона». А впоследствии мог стать и главным героем овертайма. Его шикарный слаломный проход чуть было не завершился капитуляцией Эттингера, но Александр не смог ни бросить сам, ни вырезать точный пас на Строума. И расплата последовала незамедлительно. В следующей же атаке Томас Харли огорчил Чарли Линдгрена и продлил неудачную серию «Вашингтона» до четырёх матчей (4:5 ОТ).

Камбэк «Рейнджерс»

Интересно, что в конце месяца немного забарахлил как бывший коллектив Питера Лавиолетта, так и нынешний. «Рейнджерс» тоже не лучшим образом проводил серию выездных противостояний и к отчётному матчу добился успеха лишь в одном из пяти. И игроки были настроены реабилитироваться во встрече с «Оттавой».

Правда, поначалу игроки «Сенаторз» не были похожи на одних из главных аутсайдеров регулярного чемпионата. Хозяева бодро начали и к 23-й минуте дважды застали врасплох Джонатана Куика. Но потом на них нашло какое-то затмение. За оставшееся время канадский коллектив пропустил семь раз и потерпел одно из самых крупных поражений в этом соревновательном году (2:7). До этого с такой же разницей они уступили лишь «Флориде» (0:5).

Одним из главных архитекторов этого разгрома стал Артемий Панарин. Он впервые в 2024 году набрал три очка и заслуженно был признан второй звездой матча. Ну а звание лучшего игрока отошло Куику, который решил больше не позволять оппонентам зажигать красный свет за своими воротами и парировал 93,5% бросков.

В отличие от матча с «Тампой» в канун Нового года (тогда он оформил хет-трик), в этот раз Панарин проявил навыки как диспетчера, так и финишёра. Сначала после его мощнейшего щелчка на добивании преуспел Алекси Лафреньер, а спустя три минуты отметился Зак Джонс. Защитник поддержал организованную Артемием контратаку и замкнул прострел на дальней штанге.

Вновь Панарин вышел на авансцену в самой концовке: лидер ньюйоркцев поразил пустой створ. Благодаря этому он не только вернул себе шестую строчку в гонке бомбардиров, сравнявшись по очкам с Микко Рантаненом, но и достиг планки в 30 голов за сезон в четвёртый раз за карьеру. Среди действующих незадрафтованных хоккеистов похвастаться таким не может никто.

Рывок Кучерова

В свою очередь, лидер «Тампа-Бэй Лайтнинг» продолжает бомбардирский спор со звёздным нападающим «Колорадо». Накануне Натан Маккиннон вновь вырвался на первое место в гонке за «Арт Росс Трофи», но Никита Кучеров недолго оставался позади канадца. Уже на следующие сутки россиянин вернул себе звание самого результативного игрока регулярки — 85 очков в 49 играх, пусть это и не дало основания включить его в тройку главных творцов победы над «Нью-Джерси» (6:3).

Возможно, причина тому как отсутствие заброшенных шайб, так и тот факт, что в обоих случаях россиянин выступал в роли второго ассистента. Хотя его заслуг это не умаляет. В начале третьего периода он поучаствовал в результативной атаке, завершившейся добиванием Стивена Стэмкоса, а в самой концовке совершил важнейший перехват в средней зоне и затем помог Брэндону Хагелю поразить пустой створ, тем самым избавив «Тампу» от напряжённой концовки. В оставшееся время хозяева ещё раз забили в пустые ворота и сняли все вопросы о победителе.

Но если Кучеров вновь стал одним из главных действующих лиц противостояния, то Андрей Василевский вряд ли может быть полностью доволен собой. Ведь пусть он и отразил 21 бросок, но пропустил трижды и в 12-й раз в сезоне недотянул до гроссмейстерской отметки в 90% сейвов.

Напрасные старания Варламова и гол Капризова

Очередную победу своей команде принёс и другой российский голкипер. По ходу нынешнего сезона Илья Самсонов испытывал колоссальные трудности и даже находился в шаге от ухода из «Торонто», но перевод в запас пошёл ему на пользу. Недавно он вернулся в основу «Мэйпл Лифс» и только за последнюю неделю помог им выиграть три встречи подряд, а сам на этом отрезке парировал 72 из 75 бросков (96%).

Очередной удачной остановкой в рамках этой серии стал выезд в Виннипег (4:2), где Самсонов взял верх в очной дуэли с одним из главных претендентов на «Везина Трофи» — Коннором Хеллебайком. Да, тот совершил на два сейва больше (26–24), но как по числу пропущенных шайб, так и по проценту спасений лучше был россиянин. Тем удивительнее, что в список звёзд матча попал не он, а канадец.

Зато это удалось Семёну Варламову, замкнувшему тройку лучших хоккеистов матча «Айлендерс» — «Пантерз». Голкипер реабилитировался за провал в недавней встрече с «Монреалем» и отразил 34 броска, буквально собственноручно затащив свой коллектив в овертайм. Правда, там и он оказался бессилен. Уже на исходе второй минуты его застал врасплох Оливер Экман-Ларссон, а «Флорида» одержала четвёртую победу подряд.

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От поражений свои команды не спасли и другие легионеры из России. Так, «Миннесота» уступила «Анахайму» (2:3), несмотря на гол Кирилла Капризова, укрепившегося в статусе третьего лучшего бомбардира среди россиян в этом сезоне (19 + 26), а «Вегас» неожиданно проиграл «Детройту» (2:5). Автором одного из голов в составе действующих обладателей Кубка Стэнли стал Иван Барбашёв, второй раз в карьере достигший планки в 30 очков за регулярку.

Отчаянно сражался, но вновь уступил «Коламбус». На этот раз подопечные Паскаля Венсана проиграли одному из лидеров Западной конференции — «Ванкуверу», но лишь в овертайме. И затащить туда «Блю Джекетс» помогли россияне. Сначала Егор Чинахов ассистировал Джейку Бину, а затем Кирилл Марченко отличился в большинстве. Но «Кэнакс» сумел отыграться с 1:4.

Зато в дополнительное время верх взял «Питтсбург». И одним из организаторов победного гола стал Евгений Малкин, набравший очки в пятом матче подряд. Россиянин совершил перехват в своей зоне, а довершили начатое Рикард Раккель и Маркус Петтерссон (3:2 ОТ).

«Каролина» же не стала затягивать выявление сильнейшего в противостоянии с «Аризоной». Хозяева оказались в роли догоняющих, но сначала восстановили паритет, а в самой концовке ещё дважды поразили ворота Коннора Ингрэма (3:1). Причём автором решающего гола стал Дмитрий Орлов. Как заправский форвард, он прорвался по флангу и выстрелил аккурат в дальний угол.