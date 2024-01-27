Беспощадные: Бучневич оформил дубль, Барбашёв — хет-трик из передач, Бобровский затмил Малкина, а Георгиев отдал пас

Павел Бучневич оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ, принёс «Сент-Луису» гостевую победу над «Сиэтлом» и был признан второй звездой дня. Иван Барбашёв отметился ассистентским хет-триком и помог «Вегасу» на выезде одолеть «Рейнджерс». 35 сейвов Сергея Бобровского позволили «Флориде» взять верх над «Питтсбургом», при этом Евгений Малкин перевёл встречу в овертайм голом за 42 секунды до конца матча. А Александр Георгиев не только совершил красивое спасение коньком и отразил 25 бросков, но и записал себе в актив передачу за «Колорадо».

Реабилитация Малкина и победа Бобровского

Текущий регулярный сезон НХЛ для Евгения Малкина складывается непросто. Ветеран «Питтсбурга» выдал яркий старт, набрав восемь очков в пяти матчах, полностью затмив Александра Овечкина, который буксовал в начале чемпионата, но затем в его игре пропала стабильность. Яркие матчи сменялись играми, в которых россиянин был почти незаметен на площадке, а безголевые серии всё растягивались.

Так, в декабре форвард не мог поразить ворота противника на протяжении восьми игр, а в январе за десять матчей отличился лишь однажды. Не добавил оптимизма и недавний инцидент, который в иных обстоятельствах можно было бы назвать просто курьёзным: Малкин забросил шайбу в собственные ворота во встрече с «Аризоной». В том моменте «Пингвинз» заменили вратаря на полевого, и когда Крис Летанг отдал передачу назад, Евгений не разобрался в ситуации и неловко срезал шайбу в пустующую сетку.

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Это происшествие наверняка не оставляло мысли Малкина, когда он выходил на домашнюю игру с «Флоридой». Начало встречи было отмечена двумя быстрыми шайбами, которыми обменялись команды. «Питтсбург» открыл счёт на исходе второй минуты в большинстве, а спустя ещё три — пропустил при численном преимуществе соперника.

Успешно разыграть лишнего у «Флориды» получилось и в середине второго периода: отличился Сэм Райнхарт. При этом хозяева на этом отрезке были куда активнее и нанесли 15 бросков по воротам Сергея Бобровского, однако ни один из них не достиг цели, несмотря на то, что «Питтсбург» четырежды оказывался в большинстве до перерыва. Ещё два штрафа «Пантерз» получили в третьей двадцатиминутке, но и их подопечные Майка Салливана простили гостям.

«Мы много раз оставались в меньшинстве. На мой взгляд, парни отлично справились. Они защищали меня при игре в обороне, позволяли мне видеть шайбу. Нам хорошо удавалось отбиваться», — отметил после игры голкипер «Флориды», отразивший 35 бросков.

Дело уверенно шло к поражению хозяев, но за 42 секунды до финальной сирены своё веское слово сказал Малкин. «Питтсбург» к тому моменту уже снял вратаря и обрушил на соперника шквал атак. В одной из них Сидни Кросби, получив шайбу на пятачке в неудобном положении, не стал ничего придумывать, а просто скинул её Малкину, притаившемуся справа от ворот. Россиянин с нулевого угла протолкнул снаряд в сетку за спиной у соотечественника и заставил трибуны «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» взорваться от восторга и забыть о нелепой случайности прошлого матча.

«Мы понимаем, что продолжаем вести борьбу за плей-офф, так что бьёмся в каждой игре, а я стараюсь помочь команде выиграть каждую встречу. Каждый гол для меня очень важен, но после предыдущего матча это имеет особенное значение», — поделился впоследствии форвард.

Евгений мог бы стать главным героем этого матча, но его бросок в концовке овертайма Бобровский уверенно нейтрализовал. А затем отечественный голкипер переиграл своего визави в серии буллитов, отразив на один штрафной больше. Третья подряд победа «Флориды» и третье же поражение для «Питтсбурга». По итогам матча Бобровский был признан второй звездой, а Малкин — третьей.

После игры тренер хозяев выразил надежду, что заброшенная шайба поможет Малкину раскрепостится и лучше проявлять себя в следующих матчах.

«Джино — такой, он любит забрасывать шайбы. Мне кажется, когда он поражает ворота, это повышает его уверенность в себе. Никто не относится к себе строже, чем Джино. Он понимает, что мы рассчитываем на него в нападении. Когда у него не получается, никто не переживает этого так сильно, как он сам. И это никогда не происходит от недостатка усилий. Он трудолюбив и в нём очень силён дух соперничества», — подчеркнул Салливан.

Спасительный дубль Бучневича

Встреча «Сент-Луиса» и «Сиэтла» носила принципиальный характер, поскольку обе команды сохраняют надежду на плей-офф и находятся в непосредственной близости от кубковой восьмёрки в Западной конференции. «Кракен» двумя днями ранее прервал серию поражений, составлявшую четыре матча, «Блюз» же не знали неудач три матча подряд. Предыдущая очная встреча команд завершилась серией буллитов, не выявили сильнейшего в основное время матча они и на этот раз. Хотя к середине встречи дружина из Сиэтла вела в счёте 3:1 и сильно превосходила соперника по количеству бросков в створ.

Только за стартовый период хозяева нанесли их 11 — ровно столько, сколько «Блюз» за два игровых отрезка. Но не всегда статистика отражает цифры на табло. Так, ещё до второго перерыва Роберт Томас сократил отставание, реализовав большинство при участии Павла Бучневича, а на старте третьей двадцатиминутки снабдил ответным голевым пасом россиянина. Канадец выцарапал шайбу в борьбе за воротами и скинул на партнёра, который хлёстким кистевым броском пронзил Джоуи Даккорда.

В оставшееся основное время зрители больше не увидели голов, зато могли наслаждаться феноменальной игрой голкипера «Блюз» Джордана Биннингтона. За третий период он совершил 14 сейвов, а в целом за матч — 33. Во многом благодаря его усилиям игра перетекла в овертайм, где главным героем стал Бучневич. На пару с Брэйдоном Шенном они организовали атаку на ворота противника, которая завершилась шикарным пасом капитана на россиянина. Павлу оставалось только переправить шайбу в пустые ворота, что он с успехом и сделал. Благодаря этому дублю уроженец Череповца стал лишь седьмым игроком в истории «Блюз», которому удавалось сравнивать счёт в третьем периоде и забрасывать победную шайбу в овертайме. Одним из тех, кому это удавалось ранее, был Владимир Тарасенко, ныне играющий в «Оттаве».

Удивительно, но после всех достижений Бучневич был признан только второй звездой матча, а первую строчку рейтинга занял Оливер Бьёркстранд из проигравшего «Сиэтла». При этом россиянину была отдана вторая звезда всего игрового дня.

Асисстентский хет-трик Барбашёва и второе очко Георгиева

Иван Барбашёв стал одним из главных действующих лиц матча между «Вегасом» и «Рейнджерс» (5:2). Россиянин был активным участников большинства атак своей команды и помог Джонатану Маршессо оформить хет-трик, трижды снабдив его голевыми передачами. Так, на 25-й минуте встречи Иван выполнил скидку на пятак, где канадец легко разобрался с Игорем Шестёркиным, на 43-й россиянин сам бросал по воротам, а партнёр сыграл на добивании, а за 29 секунд до конца Барбашёв нашёл Маршессо длинным пасом из своей зоны и тот в борьбе с защитниками отправил шайбу в пустые ворота.

Благодаря этому ассистентскому хет-трику отечественный форвард продлил свою результативную серию до пяти игр. За этот отрезок в его активе уже 10 (3 +7) очков, притом что за всю прошедшую регулярку он набрал 29.

Барбашёв был признан третьей звездой матча, закономерно уступив как Маршессо, так и голкиперу Эдину Хиллу, совершившему 36 спасений. Увы, совсем неважно на фоне канадца смотрелся Шестёркин. Обладатель «Везины»-2022 сумел справиться лишь с 15 бросками из 20.

Иное дело Александр Георгиев, которого признали третьей звездой встречи «Колорадо» и «Лос-Анджелеса» (5:1). Россиянин пропустил лишь один гол, отразив при этом 26 атак соперника, и упрочил своё лидерство среди вратарей лиги по количеству побед. На счету Александра их 27 в 41 матче, его ближайший преследователь Тетчер Демко имеет в активе 25.

В середине второго периода отечественный голкипер совершил эффектный сейв коньком при выходе один на один форварда «Кингз» Кевина Фиалы, за что удосужился восторженных откликов в соцсетях. Примечательно, что игра Георгиева запомнилась не только красивыми спасениями, но и второй в сезоне голевой передачей. С его паса началась атака «Эвеланш», которая завершилась первым голом во встрече в исполнении Логана О'Коннора. Ранее россиянин записал в свою статистику ассист в ноябрьском матче с «Анахаймом».

Стоит также отметить, что нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон набрал в этой встрече два очка и вновь сместил Никиту Кучерова с лидирующей строчки в гонке бомбардиров. Канадец опережает россиянина на одно очко, а вернуть себе лидерство форвард «Тампы» сможет уже в ночь на воскресенье, играя с «Нью-Джерси».