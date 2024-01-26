Эффектное возвращение: Кучеров набрал три очка и снова вышел на первое место в гонке бомбардиров НХЛ

Никита Кучеров стал второй звездой игрового дня в НХЛ. Россиянин забросил шайбу и сделал две результативные передачи в матче «Тампы» с «Аризоной». Благодаря этому он набрал 83 очка и вновь возглавил гонку за «Арт Росс Трофи». Егор Чинахов, в свою очередь, стал лучшим игроком встречи между «Коламбусом» и «Калгари» благодаря голу и ассисту. Также в этой игре отличился Дмитрий Воронков.

50-й ассист Кучерова

Противостояние Никиты Кучерова и Натана Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ приобрело эпичный характер. Оба набрали невероятную форму ко второй половине регулярного чемпионата и едва ли не каждый игровой день меняют друг друга на первой строчке претендентов на «Арт Росс Трофи».

Так, накануне канадец выдал феерию во встрече «Колорадо» с «Вашингтоном». Оформив покер в ворота Чарли Линдгрена, он довёл количество очков в своей копилке до 82 и на одно очко опередил россиянина. Но Кучеров в долгу не остался: в домашнем матче с «Аризоной» записал в свой актив три результативных действия и вернул себе лидерство, пусть и с минимальным преимуществом.

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События первого периода развивались молниеносно, как бы подтверждая прозвище хозяев: уже на 25-й секунде в ворота «Койотис» влетела первая шайба. Правда, ближе к середине игрового отрезка «Лайтнинг» устроили неразбериху перед своими воротами, за что и поплатились голом. Однако за полминуты до перерыва за дело активно взялся Кучеров. После выигранного вбрасывания россиянин отдал хитрую передачу Брэйдену Пойнту, отыгравшись от борта, а тот прекрасно сориентировался в ситуации и отправил шайбу в дальний верхний угол ворот Коннора Ингрэма.

А после перерыва Никита забросил уже сам. Стивен Стэмкос сделал отличную передачу на партнёра, находившегося в правом круге вбрасывания, и тот в касание переправил снаряд в сетку.

«Привет, Никита Кучеров забросил, это так же ясно, как то, что небо голубое», — написала пресс-служба «Тампы» в соцсети после гола россиянина.

Для Кучерова эта шайба стала 32-й в нынешнем сезоне, и благодаря ей он вышел на третье место в зачёте лучших снайперов сезона. Но и на этом лидер «Тампы» не собирался останавливаться. Спустя три с небольшим минуты хозяева оказались в большинстве, и Никита отблагодарил Стэмкоса за классный ассист и помог ему тоже отличиться. В итоге в активе отечественного форварда стало 50 передач в этой регулярке за 48 игр. Кучеров — единственный из ныне играющих хоккеистов, кому удавалось сделать полсотни ассистов менее чем за 50 игр в нескольких сезонах. У него их теперь три, как и у легенд НХЛ Уэйна Гретцки, Криса Лемье, Бобби Орра, Пола Коффи, Брайана Тротье, Адама Оутса и Пола Штястны.

К слову, благодаря Кучерову Стэмкос тоже вошёл в историю лиги. Для канадца гол, оформленный с передачи россиянина, оказался 20-м в этой регулярке, и он вошёл в пятёрку лучших игроков лиги всех времён по количеству сезонов минимум с 20 голами. Рекорд НХЛ по этому показателю среди действующих игроков принадлежит Александру Овечкину (18), на втором месте идёт Сидни Кросби, а на третьем — Патрик Кейн. Стэмкос же сравнялся с Евгением Малкиным (14).

Комментируя итоги матча, Стивен поблагодарил Кучерова за ассист и отдельно отметил вклад россиянина в общий успех команды, особенно за последний месяц.

«Этот отрезок довольно-таки потрясный. Только взгляните, что вытворяет Маккиннон! И все говорят о его невероятной игре... Однако именно уровень (Кучерова) в этом сезоне — одна из причин, по которой мы выиграли семь матчей из последних восьми», — заявил капитан «Лайтнинг».

В активе Кучерова после этой игры стало 812 очков за карьеру в НХЛ, и он обошёл Сергея Гончара (811) в списке лучших российских бомбардиров лиги. Никита занимает девятую позицию по этому показателю.

Андрей Василевский, в свою очередь, отпраздновал юбилей в этом матче — он стал для него 450-м в НХЛ. Россиянин отразил 17 бросков по своим воротам и одержал 278-ю победу.

Голы Чинахова и Воронкова

Россияне «Коламбуса» вновь внесли весомый вклад в победу команды. В этот раз был повержен «Калгари», а первой звездой матча стал Егор Чинахов, записавший в свой актив гол и результативную передачу.

Именно отечественный нападающий открыл счёт в этой встрече, которую «Блю Джекетс» проводили в гостях, причём шайба вышла слегка курьёзной. В ходе атаки Чинахов пробрасывал вдоль борта и угодил в арбитра. Рикошет оказался настолько удачным, что снаряд вернулся к россиянину, который затем переправил его в ворота.

Егор мог отличиться ещё раз под занавес второго периода, когда его команда уже вела в счёте 3:2. Джонни Гудро вырезал блестящую передачу партнёру, который умчался на рандеву с голкипером «Флеймз» Якобом Маркстрёмом, но на этот раз швед оказался на высоте и нейтрализовал опасность.

Зато в третьем игровом отрезке отличился Дмитрий Воронков. «Коламбус» выиграл вбрасывание в чужой зоне, Адам Фантилли набросил на пятак, а там уже россиянин без проблем разобрался с вратарём. Для 23-летнего форварда это уже 11-й гол в дебютном сезоне НХЛ.

А окончательная точка в матче, зафиксировавшая победу «Блю Джекетс» со счётом 5:2, была поставлена также с участием Чинахова. Россиянин стянул на себя защитников «Калгари», который пошёл ва-банк и снял вратаря, а затем выдал пас на Адама Фантилли, которому не составило труда поразить пустые ворота.

Неплохо провёл матч и отечественный голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов, ранее подвергавшийся критике со стороны главного тренера Паскаля Венсана. 24-летний страж ворот совершил 28 спасений, причём после двух пропущенных в первом периоде шайб отразил 18 бросков в створ подряд.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал уже десять очков в последних шести матчах. В игре с «Нэшвиллом» россиянин отметился ассистами в обоих голах своей команды, но «Уайлд» всё же потерпел поражение — 2:3. Одним из запоминающихся эпизодов стал удар локтем в лицо россиянину от нападающего «Предаторз» Коула Смита.