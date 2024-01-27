Гол Малкина не спас «Питтсбург» от проигрыша «Флориде» в матче НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

Российский нападающий хозяев Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой.

Голкипер гостей россиянин Сергей Бобровскийотразил 35 бросков по своим воротам.

После 45 игр «Питтсбург» набрал 49 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

«Флорида» с 64 очками располагается на второй строчке.

Ранее сообщалось, что «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче НХЛ.