Гол Малкина не спас «Питтсбург» от проигрыша «Флориде» в матче НХЛ
- AP
- © Gene J. Puskar
Встреча проходила на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.
Российский нападающий хозяев Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой.
Голкипер гостей россиянин Сергей Бобровскийотразил 35 бросков по своим воротам.
После 45 игр «Питтсбург» набрал 49 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.
«Флорида» с 64 очками располагается на второй строчке.
Ранее сообщалось, что «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче НХЛ.