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Гол Малкина не спас «Питтсбург» от проигрыша «Флориде» в матче НХЛ

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«Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Малкина не спас «Питтсбург» от проигрыша «Флориде» в матче НХЛ
  • AP
  • © Gene J. Puskar

Встреча проходила на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

Российский нападающий хозяев Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой.

Голкипер гостей россиянин Сергей Бобровскийотразил 35 бросков по своим воротам.

После 45 игр «Питтсбург» набрал 49 очков и  занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

«Флорида» с 64 очками располагается на второй строчке.

Ранее сообщалось, что «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче НХЛ.

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