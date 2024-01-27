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Ассистентский хет-трик Барбашёва помог «Вегасу» обыграть «Рейнджерс» в НХЛ

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«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ассистентский хет-трик Барбашёва помог «Вегасу» обыграть «Рейнджерс» в НХЛ
  • AP
  • © Peter K. Afriyie

Встреча проходила на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:2.

Российский нападающий гостей Иван Барбашёв отдал три голевые передачи.

Голкипер хозяев россиянин Игорь Шестёркин отразил 15 бросков по своим воротам.

После 49 игр «Вегас» набрал 64 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.

«Рейнджерс» с 61 очком располагается на третьей строчке Востока.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ.

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