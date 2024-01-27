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Малкин и Бобровский вошли в число трёх звёзд матча «Питтсбург» — «Флорида»

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила имена лучших игроков в матче регулярного чемпионата между «Питтсбург Пингвинз» и «Флорида Пантерз».
Малкин и Бобровский вошли в число трёх звёзд матча «Питтсбург» — «Флорида»
  • AP
  • © Gene J. Puskar

Встреча проходила на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 в пользу гостей.

Третьей звездой игры стал российский нападающий хозяев Евгений Малкин, который отметился заброшенной шайбой.

Второй звездой назван голкипер гостей Сергей Бобровский, отразивший 35 бросков по своим воротам.

Первая звезда — канадский форвард «Пантерз» Сэм Райнхарт, на счету которого гол и решающий буллит в послематчевой серии.

Ранее сообщалось, что Малкин вышел на 39-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

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