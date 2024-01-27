25 сейвов и ассист Георгиева помогли «Колорадо» выиграть у «Лос-Анджелеса» в НХЛ

«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Болл-Арена» в Денвере и завершилась со счётом 5:1.

Российский голкипер хозяев Александр Георгиев отразил 25 бросков по своим воротам и отдал результативную передачу.

После 49 игр «Колорадо» набрал 67 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.

«Лос-Анджелес» с 53 очками располагается на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Флорида Пантерз» в матче НХЛ.