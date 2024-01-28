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Капризов вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов «Миннесоты»

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Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов отметился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Анахайм Дакс».
Капризов вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов «Миннесоты»
  • AP
  • © Matt Krohn

Встреча проходила на арене «Эксел Энерджи-центр» в Миннесоте и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Таким образом, 26-летний россиянин с 133 голами обошёл американского форварда Джейсона Цукера и вышел на чистое четвёртое место в списке лучших снайперов в истории «Уайлд».

После 49 игр «Миннесота» набрала 47 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Анахайм» с 37 очками располагается на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что гол Капризова не помог «Миннесоте» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ.

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