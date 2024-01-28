Гол и два ассиста Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Оттаву» в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 7:2.

Российский нападающий гостей Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

После 49 игр «Рейнджерс» набрал 63 очка и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Оттава» с 38 очками располагается на последней, 16-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнз» победила «Аризону Койотс» в матче НХЛ.