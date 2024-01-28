Ассист Малкина помог «Питтсбургу» победить «Монреаль» в овертайме матча НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Российский нападающий хозяев Евгений Малкин отметился результативной передачей.

После 46 игр «Питтсбург» набрал 51 очко и занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Монреаль» с 48 очками располагается на 14-й строчке.

Ранее «Нью-Йорк Айлендерс» потерпел поражение от «Флорида Пантерз» в матче НХЛ.