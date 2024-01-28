Ассист Малкина помог «Питтсбургу» победить «Монреаль» в овертайме матча НХЛ
Встреча проходила на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге и завершилась в овертайме со счётом 3:2.
Российский нападающий хозяев Евгений Малкин отметился результативной передачей.
После 46 игр «Питтсбург» набрал 51 очко и занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Монреаль» с 48 очками располагается на 14-й строчке.
Ранее «Нью-Йорк Айлендерс» потерпел поражение от «Флорида Пантерз» в матче НХЛ.