Гол Марченко и ассист Чинахова не помогли «Коламбусу» обыграть «Ванкувер» в НХЛ
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Встреча проходила на «Роджерс-Арене» в Ванкувере и завершилась в овертайме со счётом 4:5.
Российский нападающий гостей Кирилл Марченко отметился заброшенной шайбой.
Форвард «Блю Джекетс» Егор Чинахов отдал результативную передачу.
После 48 игр «Коламбус» набрал 40 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Ванкувер» с 71 очком возглавляет таблицу Запада.
Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» проиграл «Анахайм Дакс» в матче НХЛ.