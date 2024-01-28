Гол Марченко и ассист Чинахова не помогли «Коламбусу» обыграть «Ванкувер» в НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Роджерс-Арене» в Ванкувере и завершилась в овертайме со счётом 4:5.

Российский нападающий гостей Кирилл Марченко отметился заброшенной шайбой.

Форвард «Блю Джекетс» Егор Чинахов отдал результативную передачу.

После 48 игр «Коламбус» набрал 40 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Ванкувер» с 71 очком возглавляет таблицу Запада.

Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» проиграл «Анахайм Дакс» в матче НХЛ.