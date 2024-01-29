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Овечкин вошёл в пятёрку самых медленных хоккеистов сезона НХЛ

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JFreshHockey опубликовал пятёрку самых медленных игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в нынешнем сезоне.
Овечкин вошёл в пятёрку самых медленных хоккеистов сезона НХЛ
  • AP
  • © Gareth Patterson

В список вошли два российских хоккеиста: форвард «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко (второе место) и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (четвёртое).

Самым медленным игроком сезона стал Кори Перри, выступающий за «Эдмонтон Ойлерз».

Напомним, что Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, забив 831 шайбу. Рекордсменом является Уэйн Гретцки (894).

Ранее сообщалось, что шайба и пас Овечкина не помогли «Вашингтону» победить «Даллас» в НХЛ.

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