Пауза в карьере Туктамышевой, смена тренера Бойковой и Козловским, суд по делу Валиевой: события года в фигурном катании

В 2023 году Алёна Косторная перешла в парное катание и теперь выступает вместе с Георгием Куницей, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский расстались с Тамарой Москвиной и перебрались в группу Этери Тутберидзе. Спортивный арбитражный суд рассмотрел дело Камилы Валиевой по подозрению в употреблении допинга, вердикт будет оглашён позднее. Александра Степанова и Иван Букин возобновили карьеру, а Михаил Коляда и Елизавета Туктамышева, напротив, взяли паузу в соревновательной деятельности. Главные события года в российском фигурном катании — в материале RT.

Уход Косторной в парное катание

Алёне Косторной не удалось вернуться в одиночное катание после операции на бедре, но завершать карьеру экс-чемпионка Европы была не готова. Как нельзя кстати пришёлся опыт выступления в шоу с парными номерами. Фигуристка освоила несколько поддержек, затем попробовала сделать выброс — и решение созрело само собой.

Алёна рассталась с Еленой Буяновой, к которой перешла несколькими месяцами ранее, и отправилась в новое плавание. Партнёром Косторной стал бывший одиночник Георгий Куница, а тренером — Сергей Росляков, известный по работе с чемпионами мира 2018 года среди юниоров Дарьей Павлюченко и Денисом Ходыкиным.

Совместная работа закипела уже в январе, а в апреле на открытии Всероссийского фестиваля балетов на льду Косторная и Куница представили первые наброски соревновательной программы. В прокате они исполнили двойные выброс и подкрутку, а также параллельный тройной флип.

В сентябре Алёна и Георгий, успевшие в межсезонье стать мужем и женой, приняли участие в контрольных прокатах сборной России. К тому времени в их арсенале уже появились тройные парные элементы, но, как отмечали эксперты, дебютанты ещё не походили на сложившуюся пару. Это отразилось и на оценках, которые на первых турнирах были довольно скромными. Косторная даже публично выразила недовольство, посчитав, что их с супругом судят слишком строго, и назвала фигурное катание «болотом». Впоследствии спортсменка извинилась за несдержанность.

На чемпионате России пара выступила с новой короткой программой, но получила за неё самые низкие оценки в сезоне. И даже успех в произвольной не позволил Алёне и Георгию подняться выше итогового девятого места.

РИА Новости

© Александр Вильф

Переход Бойковой и Козловского к Тутберидзе

Главным событием межсезонья 2023 года стал уход Александры Бойковой и Дмитрия Козловского от Тамары Москвиной. Он вызвал немало удивления. И дело даже не в том, что пара была создана руками прославленной наставницы и достигла высот именно под её руководством. Поразил скорее выбор момента.

Как предполагали многие специалисты, разрыв экс-чемпионов Европы и команды Москвиной может произойти сразу после Олимпиады в Пекине, где Александра и Дмитрий проиграли, по сути, своим спарринг-партнёрам — Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Ни для кого не было секретом, что бывшие некогда главным объектом внимания тренера атлеты болезненно восприняли появление в группе сильных соперников. Но переход состоялся позже, а в качестве новой наставницы была выбрана Этери Тутберидзе и её обширный штаб специалистов, блестяще подготовивший к ОИ-2022 Евгению Тарасову и Владимира Морозова.

Первые старты сезона для Бойковой и Козловского выдались неоднозначными. Да, они выиграли оба своих этапа Гран-при России, но чистый прокат удалось выдать лишь в одной программе из четырёх. Небезупречно они выглядели и на чемпионате страны: две ошибки партнёрши стоили дуэту золотой награды.

Суд по делу Валиевой

Начало 2023 года ознаменовалось долгожданным решением Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) РУСАДА по делу Камилы Валиевой. Как известно, в пробе спортсменки с предолимпийского чемпионата России был обнаружен запрещённый препарат триметазидин, о чём стало известно только во время Игр в Пекине. В результате МОК отказался проводить церемонию награждения медалистов командного турнира, так как воспитанница Этери Тутберидзе выступала за сборную.

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ДАК РУСАДА разбирался в обстоятельствах произошедшего довольно долго и в конце концов пришёл к выводу, что в действиях Валиевой нет вины или халатности. В связи с этим на неё не было наложено никаких санкций, за исключением аннулирования результатов на дату взятия пробы (25 декабря 2021 года).

Cразу три организации не согласились с вердиктом и обратились с апелляцией в Спортивный арбитражный суд (CAS). У каждой из них свои требования. Так, РУСАДА сочло справедливым вынести фигуристке выговор, Международный союз конькобежцев (ISU) потребовал от двух до четырёх лет дисквалификации, а Всемирное антидопинговое агентство настаивало на максимальном сроке — на четырёх годах.

Первая часть заседания CAS прошла в конце сентября, вторая — в ноябре. Ни одна из сторон никак не комментировала ход слушаний, названы были лишь примерные сроки оглашения окончательного решения. Ожидается, что оно будет обнародовано до 12 февраля.

Однако даже с появлением вердикта по делу Валиевой точка в вопросе распределения медалей командного турнира не обязательно будет поставлена. В правилах ISU не оговариваются подобные ситуации, поэтому непонятно, что станет с итогами соревнований, если Камилу сочтут виновной и аннулируют её пекинские результаты. Скорее всего, чтобы сохранить золото отечественной сборной, ОКР придётся пройти через новые судебные тяжбы.

Приостановка карьеры Коляды и Туктамышевой

Сразу два ярчайших спортсмена поставили свои карьеры на паузу в 2023 году. Первым в свободное плавание отправился Михаил Коляда, не выходивший на лёд с прошлой осени. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года объяснил своё решение ментальными проблемами и необходимостью перезагрузки. И как посчитали большинство специалистов, вернуться в соревновательный режим ему будет крайне сложно. Михаил посвятил себя блогерской и комментаторской работе и уже довольно успешно зарекомендовал себя в новой роли.

Если от Коляды так или иначе ждали подобного шага, то заявление о «творческом отпуске» от Елизаветы Туктамышевой многих повергло в шок. Недаром воспитанницу Алексея Мишина называют Императрицей: долгие годы она была настолько незыблемой частью отечественного фигурного катания, что представить себе соревнования без неё было весьма непросто. Новый сезон мог бы стать 16-м в её карьере, и Лиза до последнего оставляла фанатам надежду. Она даже приняла участие в контрольных прокатах сборной, но уже по ним было понятно — к сезону она не готова.

Елизавета не скрывает: основная причина кроется в отсутствии мотивации, а это, в свою очередь, связано с международной изоляцией. Тем не менее, бывшая чемпионка мира поддерживает форму и обещает вернуться, как только у неё вновь появится желание бороться за пьедестал.

Российский фигурист Михаил Коляда

РИА Новости

© Александр Вильф

Возвращение Степановой и Букина

Пока Коляда и Туктамышева взяли передышку, Александра Степанова и Иван Букин, напротив, вернулись на лёд после пропуска предыдущего сезона. Долгое время дуэт скрывал истинные причины паузы в выступлениях, объясняя её травмой партнёрши. На деле же Александра ждала ребёнка, и в марте у неё родилась дочь Кира.

Возобновление карьеры серебряных призёров чемпионата Европы-2022 началось с кардинальных перемен. Пара, более 15 лет тренировавшаяся под началом Александра Свинина и Ирины Жук, сменила наставников и отправилась в группу Александра Жулина. Туда же чуть раньше перебрались действующие чемпионы страны Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, и вместе с Елизаветой Шанаевой и Павлом Дроздом все они образовали трио главных претендентов на медали внутренних соревнований.

Чемпионат России показал, что между Степановой — Букиным и всеми остальными дуэтами настоящая пропасть. У серебряных призёров они выиграли почти 13 баллов и вернули себе титул после сезона отсутствия.

Распады танцевальных дуэтов

В то время как Степанова и Букин возобновили карьеру после паузы, сразу четыре запоминающихся танцевальных дуэта прекратили своё существование. Корни процесса уходят ещё в 2022-й, когда накануне чемпионата страны неожиданно расстались Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный.

Вслед за ними развалился союз Дарио Чиризано и Ирины Хаврониной, так как девушка решила продолжить карьеру с освободившимся Нарижным. В результате, россиянин с итальянскими корнями был вынужден искать партнёршу за рубежом. Ей стала чешка Дениза Цимлова, однако ФФККР не отпустила атлета выступать за другую страну без положенного карантина, и в конце концов эта пара также распалась.

Также по теме «Мы потеряли самобытную, яркую пару»: фигуристы Кагановская и Ангелопол прекратили сотрудничество ФФККР объявила о распаде танцевального дуэта Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола. Тренер Анжелика Крылова подтвердила информацию...

Самым громким событием лета стал раздор между Василисой Кагановской и Валерием Ангелополом, которые произвели ярчайшее впечатление в предыдущем сезоне. Их произвольная программа в восточном стиле выделялась на фоне остальных оригинальностью и отточенностью образов, сложными элементами и чётким исполнением. Специалисты видели у дуэта большие перспективы. Однако годы совместной работы оказались перечёркнуты возникшими разногласиями между спортсменами, а истинные причины известны, пожалуй, только им самим.

По словам Василисы, партнёр предложил ей подписать контракт о сотрудничестве, в котором она обязывалась взять его на полное обеспечение. А для девушки это оказалось неприемлемым. Теперь Кагановская тренируется с Максимом Некрасовым у прежнего тренера Анжелики Крыловой, а Ангелопол после долгих мытарств обрёл пристанище в «Ангелах Плющенко». Его партнёршей стала Арина Ушакова, а тренером — вернувшаяся из США Наталья Линичук. Впрочем, пара просуществовала недолго и распалась прямо накануне Нового года. Нашёл свою «половинку» и Чиризано. Он вернулся в Россию и теперь катается с «бывшей» Некрасова — Елизаветой Пасечник.

Смена гражданства Самоделкиной, Дэвис и Смолкина

В 2023-м стало реальностью то, о чём говорили больше половины предыдущего года: смена гражданства Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным. В разное время инсайдеры «отправляли» участников пекинской Олимпиады то в сборную США, то в команду Израиля, однако новым домом стала Грузия. Дочери и зятю Этери Тутберидзе повезло гораздо больше, чем Дарио Чиризано: они незамедлительно получили разрешение от ФФККР и с нынешней осени уже катаются под флагом другой страны. В этом сезоне рейтинг дуэта не позволил Диане и Глебу участвовать в Гран-при ISU, поэтому они выступили на двух турнирах серии «Челленджер» в Будапеште и Братиславе, а также на Кубке Дениса Тена в Астане. А уже в январе подопечные Алексея Килякова намерены отправиться на чемпионат Европы.

Вероятно, больше не будет представлять сборную России и Софья Самоделкина. 16-летняя фигуристка получила паспорт Казахстана и разрешение от ISU выступать в национальном первенстве. И. о. главы российской федерации Антон Сихарулидзе дал понять, что в организации не намерены препятствовать переходу спортсменки, однако решение должно быть принято Исполкомом.

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Завершение карьеры Тарасовой и Морозовым

Серебряные призёры пекинской Олимпиады Евгения Тарасова и Владимир Морозов приняли решение завершить соревновательную деятельность. Они не стали ходить вокруг да около, оттягивать момент расставания словами о приостановке карьеры, а прямо заявили об уходе. Символично, что они сообщили об этом на подкасте своего многолетнего наставника Максима Транькова.

В последнее время у спортсменов произошло немало изменений в жизни. Евгения вышла замуж за Фёдора Климова, а также поступила в Российский международный олимпийский университет на специальность «Спортивный менеджмент». Владимир восстановился в школе культурной политики МГУ после академического отпуска, который брал для подготовки к Олимпиаде. Для него это будет уже третий диплом.

Конечно, они не собираются совсем уж повесить коньки на гвоздь. Поклонники пары ещё не раз увидят её в различных шоу и ледовых спектаклях. О тренерской карьере оба пока не задумываются.

Прорыв Дикиджи

Главной сенсацией года стал Владислав Дикиджи. В прошлом сезоне 19-летний фигурист ещё выступал в юниорских турнирах, а в нынешнем триумфально ворвался во взрослый Гран-при России. Сначала воспитанник Олега Татаурова стал сильнейшим на этапе в Казани, опередив действующего на тот момент чемпиона страны Евгения Семененко более чем на 20 баллов. А затем подтвердил, что этот успех не был случайностью и взял верх над экс-чемпионом Европы Марком Кондратюком в Москве. Дикиджи стал единственным одиночником, которому этой осенью удалось выиграть оба своих этапа серии. При этом он чисто исполнил по пять четверных прыжков за две программы, а в оценке за технику в произвольной пробил гроссмейстерские 100 баллов.

Чемпионат страны в Челябинске стал продолжением успеха спортсмена. Лишь нелепая ошибка при исполнении акселя в произвольной программе помешала ему завоевать золотую медаль. Однако и итоговое серебро — более чем достойный результат для вчерашнего юниора.