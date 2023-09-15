Передел власти: сможет ли Тутберидзе выжать максимум из пары Бойкова — Козловский и затмить Москвину

Новый сезон в российском фигурном катании, который стартует в ближайшие выходные открытыми прокатами сборной России в «Мегаспорте», может стать по-своему знаковым. Прежде делавшая ставку на одиночниц Этери Тутберидзе окончательно намерена утвердиться в роли специалиста №1 среди спортивных пар. Вслед за серебром Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на Играх в Пекине она попытается выиграть все возможные титулы с перешедшими под её крыло Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским и тем самым затмить Тамару Москвину.

В ожидании начала сезона всегда хочется понять, под каким знаком он пройдёт. Что именно может стать главной интригой и кто именно сыграет в ней основные роли. Для меня эта интрига, пожалуй, впервые за много лет заключается не в одиночных видах катания и не в катастрофических пертурбациях, постигших российские танцы. А в достаточно очевидном переключении фокуса Этери Тутберидзе с одиночного катания на парное.

Сразу напрашивается вопрос: почему сейчас, а не два сезона назад, когда в группу именитого тренера перешли двукратные вице-чемпионы мира Евгения Тарасова и Владимир Морозов? На мой взгляд, никакого серьёзного переключения тогда не было. Этери была в гораздо большей степени сосредоточена на том, чтобы подготовить к Играм в Пекине Камилу Валиеву, Анну Щербакову и Сашу Трусову, а применительно к Тарасовой и Морозову главная задача заключалась в подведении пары, которую не нужно ничему учить, таким образом, чтобы в решающий момент количество ошибок в двух прокатах оказалось минимальным.

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Грубо говоря, вернуть переживающих не лучшие времена фигуристов в ту форму, в которой Евгения и Владимир в последний раз были на мировом первенстве в Сайтаме в 2019-м. Там, кто помнит, дуэт завоевал серебро, уступив китайцам Суй Вэньцзин и Хань Цуну шесть с небольшим баллов. Это удалось. К тому же в пользу Тарасовой и Морозова сложились дополнительные факторы в виде не самой лучшей готовности к Играм Александры Бойковой и Дмитрия Козловского и не слишком удачных программ действующих на тот момент чемпионов мира Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

Переход Бойковой и Козловского под крыло тренерского штаба Тутберидзе принципиально иной. Взять к себе спортсменов, которые под руководством другого тренера выиграли в предыдущем сезоне всё, что только было можно, само по себе рискованно, поскольку на кон ставится репутация. Если Тутберидзе на это пошла, то совершенно очевидно: тренер сделала это не ради поражения. И наверняка одна из задач заключается в том, чтобы уже сейчас, на прокатах, показать свой спортивный дуэт в полном блеске.

Продиктовано ли это исключительно желанием расширить сферу собственного влияния в фигурном катании? Не думаю. Тутберидзе всегда умела относиться к любой ситуации предельно расчётливо и сейчас, как мне кажется, не может не понимать: сегмент женского одиночного катания начинает заметно проседать. Не потому, что кто-то где-то недоработал, а просто так сложились обстоятельства.

Будущее Камилы Валиевой в связи с допинговой олимпийской историей выглядит достаточно шатким, у Софьи Акатьевой и Аделии Петросян накапливаются травмы, к тому же ни та ни другая не имеют сколь-нибудь значимых спортивных заслуг. Кто бы из более юных спортсменок ни пришёл им на смену, это будут всего лишь очередные девочки, прыгающие четверные. На фоне грандиозного, щедро увешанного разнообразными титулами и достижениями поколения Щербаковой, Косторной, Трусовой и той же Валиевой подобным сейчас никого уже не удивишь.

Самое печальное, что обстоятельства, на которые никто из российских фигуристов не в силах повлиять, играют против: девичьи карьеры по-прежнему остаются слишком непродолжительными, ресурс исчерпывается быстро, соответственно, шанс успеть что-то выиграть после того, как с России будут сняты санкции, маловероятен, чтобы не сказать призрачен.

Парное катание — совсем другое дело. Во-первых, там катаются долго. Во-вторых, уровень российских спортивных дуэтов таков, что любая пара из первой российской четвёрки или пятёрки — это практически готовые чемпионы мира, в сравнении с которыми нынешние обладатели высшего мирового титула Рику Миура и Рюити Кихара выглядят всё-таки более бледно. В-третьих (хотя на самом деле это представляется мне наиболее значимым пунктом), свергнуть в очном сражении самого крутого и титулованного специалиста в мире — это реальный вызов, который очень даже в характере Тутберидзе. Ей всегда было свойственно желание не просто обыграть, но «вынести» соперника. Это неплохо прослеживалось в своё время в соперничестве с Еленой Буяновой, затем — с Евгением Плющенко.

Сейчас, похоже, пришла очередь Москвиной.

Чтобы реализовать задуманное, в тренерском штабе Тутберидзе есть всё, начиная от количества льда и заканчивая высококлассной организацией процесса. Летом с Бойковой и Козловским плотно работал над элементами один из лучших специалистов-технарей парного катания — Павел Слюсаренко, причём работа шла не только в Новогорске, но и в Перми, когда тренеру потребовалось туда уехать.

По информации людей, имеющих возможность наблюдать за тренировками пары, Александра и Дмитрий достаточно рано начали делать регулярные прокаты программ, а иногда выполняли их больше одного раза за тренировку (что вообще всегда было свойственно фигуристам «Хрустального»). На этих прокатах всегда присутствуют все без исключения специалисты штаба во главе с Этери, и каждый детально фиксирует свои замечания.

Не думаю, кстати, что Бойкова с Козловским будут стремиться показать в «Мегаспорте» что-то невероятно сложное типа четверного выброса или подкрута. В этих элементах легко ошибиться, а это точно не входит в планы Александры и Дмитрия (как и их нового тренера) на первом, пусть и несоревновательном, старте сезона. Скорее упор будет сделан на то, чтобы максимально подчеркнуть наиболее выигрышные стороны дуэта — скорость, мощь, выразительность. И состыковать уже имеющиеся в арсенале элементы таким образом, чтобы выжать из программ максимально возможную базовую сложность. Во всяком случае, применительно к одиночному катанию это всегда удавалось превосходно.

Но даже с учётом всего сказанного задача не так проста, как может показаться.

Понятно, что Москвина будет ставить ровно такие же задачи перед Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, на её стороне колоссальный, а главное — успешный опыт, плюс у чемпионов мира — 2021 прекрасный спарринг внутри группы с Ясминой Кадыровой и Валерием Колесовым. А это всегда даёт дополнительную возможность для роста.

Но этим и интересно предстоящее зрелище. Насколько масштабным способно стать соперничество двух пар и их тренеров в нынешнем сезоне, мы начнём понимать и оценивать уже в ближайшие дни.