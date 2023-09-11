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Леонова: многие страны могут решиться на приглашение наших спортсменов в различные шоу

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Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года фигуристка Алёна Леонова высказала мнение, что страны могут начать приглашать российских спортсменов в различные шоу.
Леонова: многие страны могут решиться на приглашение наших спортсменов в различные шоу
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Появляется ли у меня надежда на то, что и другие страны будут нуждаться в участии наших спортсменов после этого? Если речь идёт о шоу, то почему бы и нет? У нас в России много титулованных спортсменов, которых знают и любят во всём мире. Я считаю, что такой вариант вполне реален», — цитирует Леонову «РБ Спорт».

Ледовое шоу Magic on Ice пройдёт с 1 по 3 октября в Пекине. Участие в нём примут Анна Щербакова, Алина Загитова, Александра Трусова, Марк Кондратюк, Виктория Синицина, Никита Кацалапов и другие. Также выступят ведущие китайские фигуристы.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила надежду, что после выступления российских фигуристов на шоу в Китае другие страны тоже будут приглашать их.

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