Узнать больше

Косторная — о переходе в парное катание: приходилось постоянно терпеть

Короткая ссылка
Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная рассказала о сложностях первых шагов после перехода в парное катание.
Косторная — о переходе в парное катание: приходилось постоянно терпеть
  • Gettyimages.ru

«Сначала от поддержек и от непривычных хватов у меня очень сильно болели руки, особенно возле локтя. Они до сих пор болят на самом деле, но значительно меньше. А вот когда мы только начинали с Гошей учить парные элементы и, соответственно, те же поддержки приходилось повторять много раз, было очень больно. Приходилось постоянно терпеть», — рассказала Косторная в интервью RT.

Она также рассказала, что плюс парного катания в том, что в программах есть места, где она может отдохнуть.

«То есть едешь, едешь, умираешь, потом — раз, перевела дух, и жить вроде можно. В тех же поддержках, которые требуют большей частью статичного положения, я по факту почти ничего не делаю».

Ранее Косторная рассказала, почему ей было легко решиться на переход в пары.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить