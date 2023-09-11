Косторная — о переходе в парное катание: приходилось постоянно терпеть

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная рассказала о сложностях первых шагов после перехода в парное катание.

«Сначала от поддержек и от непривычных хватов у меня очень сильно болели руки, особенно возле локтя. Они до сих пор болят на самом деле, но значительно меньше. А вот когда мы только начинали с Гошей учить парные элементы и, соответственно, те же поддержки приходилось повторять много раз, было очень больно. Приходилось постоянно терпеть», — рассказала Косторная в интервью RT.

Она также рассказала, что плюс парного катания в том, что в программах есть места, где она может отдохнуть.

«То есть едешь, едешь, умираешь, потом — раз, перевела дух, и жить вроде можно. В тех же поддержках, которые требуют большей частью статичного положения, я по факту почти ничего не делаю».

Ранее Косторная рассказала, почему ей было легко решиться на переход в пары.