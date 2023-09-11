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Косторная: в парном катании были шансы вытянуть себя из состояния беспомощности

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Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная рассказала, почему ей было легко решиться на переход в пары.
Косторная: в парном катании были шансы вытянуть себя из состояния беспомощности
  • РИА Новости

«После того как у меня случилась проблема с ногой, я ведь и в одиночном катании опустилась до состояния, в котором ничего не могу толком показать. Не потому, что не умею, а просто не позволяла травма. Поэтому «не могу» там и «не могу» здесь были примерно равными.

Просто в парном катании у меня просматривались определённые шансы на то, чтобы как-то вытянуть себя из этого состояния беспомощности. В одиночном же, даже вылечив ногу, я вряд ли сумела бы собрать конкурентоспособный контент произвольной программы, а не такой, чтобы занимать с ним 20—30-е места», — рассказала Косторная в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Косторная стала хореографом в академии Плющенко.

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