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Косторная стала хореографом в академии Плющенко

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Российская фигуристка Алёна Косторная стала хореографом в академии Евгения Плющенко.
Косторная стала хореографом в академии Плющенко
  • РИА Новости

«Рады Алёну снова видеть на нашем льду уже в качестве хореографа. В свободное от тренировок и соревнований время она будет помогать нашим спортсменам», — говорится в сообщении академии в соцсетях.

С прошлого года фигуристка тренируется в паре с Куницей, перейдя из одиночного катания. Наставником дуэта является Сергей Росляков.

В женском одиночном катании девушка выиграла чемпионат Европы и финал Гран-при сезона-2019/20.

Ранее Косторная ответила на вопрос об участии в контрольных прокатах сборной России.

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