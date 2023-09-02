Косторная стала хореографом в академии Плющенко

Российская фигуристка Алёна Косторная стала хореографом в академии Евгения Плющенко.

«Рады Алёну снова видеть на нашем льду уже в качестве хореографа. В свободное от тренировок и соревнований время она будет помогать нашим спортсменам», — говорится в сообщении академии в соцсетях.

С прошлого года фигуристка тренируется в паре с Куницей, перейдя из одиночного катания. Наставником дуэта является Сергей Росляков.

В женском одиночном катании девушка выиграла чемпионат Европы и финал Гран-при сезона-2019/20.

Ранее Косторная ответила на вопрос об участии в контрольных прокатах сборной России.