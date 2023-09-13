Давление на Горбачёву, ожидания от танцев и громкое возвращение: главные интриги контрольных прокатов сборной России

Фигуристы сборной России в ближайшие выходные официально представят программы нового сезона. Александра Степанова и Иван Букин выйдут на лёд впервые после годичного перерыва, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — после смены тренерского штаба. Камила Валиева выступит менее чем за две недели до заседания CAS по её допинговому делу, а Марк Кондратюк постарается вернуть лидирующие позиции, утерянные в прошлом сезоне. Главные интриги контрольных прокатов сборной России — в материале RT.

Танцевальные интриги

Не так много времени осталось до старта нового сезона в фигурном катании. Несмотря на отсутствие международных соревнований, он обещает быть весьма насыщенным и интересным, а первая проба пера у спортсменов традиционно состоится во время контрольных прокатов сборной России. Они пройдут 16—17 сентября в столичном «Мегаспорте».

Больше всего интриг ожидается в танцах на льду, где за короткий промежуток времени распались сразу две перспективные пары. Сначала о прекращении сотрудничества объявили Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, а вслед за ними разбежались Елизавета Пасечник и Максим Некрасов. И судя по всему, второй распад стал прямым следствием первого: по данным источников, которые весьма похожи на правду, Кагановская и Некрасов в ближайшее время составят дуэт.

Никакой официальной информации об этом пока нет, однако, по мнению некоторых экспертов, такое развитие событий не лишено логики и перспектив.

«Считаю, что дуэт Василисы и Валерия был довольно ярким, но драматизировать по поводу их расставания не стоит. Мы вправе надеяться на то, что пара с Максимом может быть не хуже, а то и лучше. Правильнее всего будет дать ребятам некоторое время и не спрашивать с них много на первых порах. Им предстоит работа над важными вещами, чтобы преуспеть вместе», — отметил экс-чемпион Европы Сергей Новицкий.

В «Мегаспорте» ранее заявленный дуэт Пасечник — Некрасова никем заменён не будет, и на лёд выйдут лишь девять оставшихся пар.

Особое внимание будет приковано, пожалуй, к Александре Степановой и Ивану Букину, которые пропустили прошлый сезон из-за беременности партнёрши. Но их возвращение вызывает интерес не только из-за их долгого отсутствия, но и в связи со сменой тренера. Спортсмены, которые с юных лет работали под руководством Александра Свинина и Ирины Жук, весной решили круто изменить свою жизнь и перебрались к Александру Жулину.

Теперь поклонники и специалисты с нетерпением ждут возможности увидеть, какой же образ придумал новый наставник для самобытного дуэта. Кроме того, интриги добавляет и соперничество внутри группы, ведь к жулинцам также примкнули прошлогодние победители ЧР Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, а вице-чемпионы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд тренируются у серебряного призёра ОИ-1994 ещё с прошлого сезона.

С другой стороны, подопечные предыдущих тренеров Степановой и Букина тоже будут представлены на прокатах:так, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин — победители юниорского первенства страны — имеют шанс блеснуть не менее ярко, нежели Кагановская и Ангелопол в прошлом сезоне.

Готовятся к дебюту сразу три новых дуэта: Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко, Софья Шевченко и Андрей Ежлов. Первые пять имён на слуху, в том числе и потому, что за последний год несколько раз меняли партнёров. А Ежлов в последние годы выступал в шоу Ильи Авербуха в качестве акробата на льду, и сколь велики его перспективы в танцах, сказать пока сложно.

Москвина против Тутберидзе

Среди спортивных пар новый виток получит противостояние Александры Бойковой и Дмитрия Козловского с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. Первые в мае покинули родные пенаты академии Тамары Москвиной и перебрались в столичный «Хрустальный». В группе Этери Тутберидзе они тренируются под руководством целой группы наставников — Павла Слюсаренко, Максима Транькова и Алексея Тихонова. Нарабатывают четверные элементы, о которых мечтали ещё в старом штабе. Вряд ли они будут показаны уже во время контрольных прокатов, но сама перспектива появления ультра-си вносит дополнительную интригу. Пара не стала менять программы, которые уже были поставлены для них командой Москвиной, тем не менее некими новыми гранями она должна заблистать в новом сезоне.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

РИА Новости

© Александр Вильф

«Хочется добавить ребятам танцевальности в катание. Есть невероятная мощь, сила, желание, которыми они всегда захватывают, выходя на лёд. Это прекрасно. Хочется добавить где-то танцорских переходов. Это непросто, но мы работаем над этим. У пар обычно вообще есть какие-то вкатанные вещи, которые они переносят из программы в программу, где-то что-то добавляя, чуть-чуть изменяя, но сохраняя базу. Наша задача — показать ребят другими. И это то, над чем мы работаем», — поделился своим взглядом на работу с дуэтом Тихонов.

Танцорскими штучками готовы удивить зрителей и судей и основные конкуренты Александры и Дмитрия — Мишина и Галлямов. За помощью в этом направлении спортсмены обращались к Свинину и Жук, которые и поставили им произвольную программу. А партнёр получает между тренировками ещё и другие навыки: он неожиданно заявился за команду Медиалиги «Чисто Питер». Фигурист играет на позиции нападающего под 24-м номером.

«Вообще, это риск — заниматься травмоопасными видами спорта. Но я знаю, что у Александра голова на плечах, а в голове есть разум. Поэтому он наверняка будет отдаваться своему хобби настолько, насколько это не мешает заниматься главным делом, в котором он является специалистом и кумиром публики», — заметила по этому поводу Москвина.

Серебряные призёры Игр в Пекине Евгения Тарасова и Владимир Морозов пропускают прокаты, как, вероятно, и весь сезон. Зато на парном фигурнокатательном небосклоне готовы загореться две новые звезды: дуэты Алёна Косторная — Георгий Куница, а также Таисия Собинина — Денис Ходыкин.

Обе пары тренируются у Сергея Рослякова, и, хотя конкурировать со скатанными и именитыми соперниками им пока будет сложновато, свою порцию народной любви они, несомненно, получат.

С Валиевой, но без Трусовой

Пока весь мир замер в ожидании заседания и последующего решения CAS по допинговому делу Камилы Валиевой, спортсменка в достаточно спокойном режиме готовится к новому сезону. В её соцсетях почти нет публикаций, посвящённых тренировкам и отработке программ, зато много отчётов о всевозможных занятиях, несвязанных с фигурным катанием. Из всего этого можно предположить, что предстоящий сезон она собирается сделать в какой-то степени разгрузочным — не гнаться за баллами и победами, а участвовать в соревнованиях в своё удовольствие.

Тем не менее интерес к её новым программам будет огромным, в том числе потому, что от Камилы давно ждут какой-то необычной постановки и выхода из лирического образа, который она воплощала на льду в последние несколько лет. Первые попытки уже были сделаны в показательных номерах: «Уэнсдей» и танец шаманки произвели настоящий фурор. Судя по отрывкам, появлявшимся в сети, Валиева в одной из программ будет выступать под саундтрек из «Чёрной пантеры», и это вполне может стать долгожданным преображением.

Елизавета Туктамышева, напротив, никогда не боялась экспериментов. Императрица как никто умеет продемонстрировать не просто катание, а показать настоящий спектакль на льду. Но в это межсезонье подопечная Алексея Мишина, кажется, захандрила. Она признавалась в проблемах с мотивацией, пропустила сборы по медицинским причинам, а также не стала менять произвольную программу. Прошлогоднее «Одиночество» — безусловный шедевр, однако болельщикам наверняка хотелось бы увидеть что-то новенькое. К тому же и короткая Елизаветы будет в каком-то смысле знакомой — под танго La cumparsita она уже выступала на «Русском вызове».

«Мы решили, что это не такой сезон, когда нужно показывать из ряда вон выходящее», — заявила фигуристка.

© Dmitry Golubovich/Global Look Press

Фанаты наверняка хотели увидеть на льду «Мегаспорта» и Александру Трусову, но вице-чемпионка Игр-2022 к соревновательной деятельности, судя по всему, не стремится. Пока у неё в приоритете выступления в шоу, проведение мастер-классов и путешествия.

Любопытно будет посмотреть, в какой форме подходит к сезону действующая чемпионка страны Софья Акатьева, которая летом получила стрессовый перелом стопы и некоторое время проходила в гипсе. Также на лёд впервые с 2021 года выйдет Майя Хромых, которая столкнулась с рядом травм. Если все проблемы воспитанницы Тутберидзе позади, то она вполне способна включиться в борьбу за награды нового сезона.

В некотором смысле особняком в «Мегаспорте» будет стоять выступление Алины Горбачёвой, которая недавно потрясла мир фигурного катания своим внезапным исчезновением. В прошлом году к талантливой девочке и так было приковано внимание, а в связи с произошедшим оно усилится многократно. По заверению тренера фигуристки Софьи Федченко, побег был связан не со спортивной составляющей, а исключительно с бытовой. Как известно, Алина с девятилетнего возраста живёт с наставницей, а не с родителями, и возникновение каких-то домашних трений вполне возможно. Однако,сумеет ли справиться юная фигуристка со скопившимся напряжением, пока остаётся неясным.

Великолепная десятка

Мужское катание в этом межсезонье оказалось самым спокойным видом. Там не случилось громких переходов, тяжёлых травм или ещё каких-то сложных историй. Единственным существенным событием стала приостановка карьеры Михаилом Колядой, однако это решение логически вытекало из всего, что происходило с учеником Мишина в последнее время, поэтому и не стало большой неожиданностью.

Между тем все главные действующие лица в строю и готовы представить свои наработки в «Мегаспорте». Некоторые из них весьма неординарны. Так, один из героев прошлого сезона, Пётр Гуменник, будет исполнять короткую программу под песню Sonne немецкой группы Rammstein.

«Музыку мы поставили на шоу, потом оказалось, что она всем понравилась, и мы с Николаем Морошкиным решили, что она может стать музыкой для программы на сезон. Потому что популярная группа, песня ритмичная, под неё приятно катать», — поделился фигурист.

Дмитрий Алиев выбрал для короткой композицию российской группы, а Марк Кондратюк — музыку с национальным колоритом «некой страны». Какой именно — спортсмен до поры до времени не раскрывает. В этом сезоне экс-чемпиону Европы предстоит проделать серьёзную работу, чтобы вернуть себе лидирующую позицию в сборной, ведь часть предыдущего оказалась смазанной из-за травмы спины.

Чемпион России Евгений Семененко продолжит развивать разные жанры в своих постановках. По его словам, на короткую он выйдет в конкретном образе, который будет очень узнаваем для зрителей — в том числе и благодаря костюму. В произвольной, поставленной известным хореографом Бенуа Ришо, — музыка из золотого фонда фигурного катания.

«Но там вариации, можно гадать об образе. Произведение известное, а музыка из фильма, я его посмотрел, очень понравился, один из моих любимых сейчас. Надеюсь, получится показать это в новом виде», — отметил спортсмен.