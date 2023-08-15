Семененко раскрыл подробности своих номеров на предстоящий сезон

Российский фигурист, чемпион России Евгений Семененко рассказал о своих программах на новый сезон.

«В короткой будет конкретный образ. Увидев программу, зритель сразу поймёт, о чём речь. Насчёт произвольной — музыка из золотого фонда фигурного катания. Но там вариации, можно гадать об образе», — цитирует Семененко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Евгений Семененко и Пётр Гуменник набрали одинаковую сумму баллов (по 295,07) на национальном первенстве в предыдущем сезоне. При этом золотую медаль чемпионата России присудили Семененко, потому что он выиграл произвольную программу.

Ранее Марк Кондратюк заявил, что Семененко — лучший российский фигурист в сезоне.