Кондратюк: Семененко — лучший российский фигурист в сезоне

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Чемпион Европы — 2022 в мужском одиночном катании Марк Кондратюк назвал лучшего российского фигуриста в сезоне-2022/23.
Кондратюк: Семененко — лучший российский фигурист в сезоне
  • РИА Новости

«Про MVP... Пусть будет Семененко. Думал между Петей Гуменником и Женей, но, на мой взгляд, победа на чемпионате России ценнее как титул, нежели победа в финале Гран-при. Хотя их результаты по сезону очень близки», — цитирует Кондратюка «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Евгений Семененко и Пётр Гуменник набрали одинаковую сумму баллов — по 295,07 балла. При этом золотую медаль чемпионата России присудили Семененко, потому что он выиграл произвольную программу. При этом Пётр одержал победу в финале Гран-при России.

Ранее Гуменник пошутил, что не вовремя начал занимать высокие места.

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