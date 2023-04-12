Кондратюк: Семененко — лучший российский фигурист в сезоне

Чемпион Европы — 2022 в мужском одиночном катании Марк Кондратюк назвал лучшего российского фигуриста в сезоне-2022/23.

«Про MVP... Пусть будет Семененко. Думал между Петей Гуменником и Женей, но, на мой взгляд, победа на чемпионате России ценнее как титул, нежели победа в финале Гран-при. Хотя их результаты по сезону очень близки», — цитирует Кондратюка «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Евгений Семененко и Пётр Гуменник набрали одинаковую сумму баллов — по 295,07 балла. При этом золотую медаль чемпионата России присудили Семененко, потому что он выиграл произвольную программу. При этом Пётр одержал победу в финале Гран-при России.

Ранее Гуменник пошутил, что не вовремя начал занимать высокие места.