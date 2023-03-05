Фигурист Гуменник пошутил, что не вовремя начал занимать высокие места

Пётр Гуменник оценил своё выступление в финале Гран-при России по фигурному катанию.

«Не вовремя я начал занимать места, надо было это делать в предыдущих сезонах, чтобы поехать на чемпионаты мира, Олимпийские игры. Надеюсь, что ещё удастся поехать на эти соревнования», — цитирует Гуменника РИА Новости.

Гуменник одержал победу в финале Гран-при России по фигурному катанию. По сумме двух программ фигурист набрал 282,12 балла. Вторым стал Дмитрий Алиев, набравший 277,74 балла. Замкнул тройку призёров Марк Кондратюк (273,40).

Ранее фигурист Евгений Семененко поделился эмоциями от своего выступления в финале Гран-при России.