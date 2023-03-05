Семененко заявил, что его подвела выносливость в финале Гран-при России

Фигурист Евгений Семененко поделился эмоциями от своего выступления в финале Гран-при России.

«Каталось тяжело. По выступлению могу сказать, что было мало времени после болезни. Подвела выносливость. Просто не хватило пары недель тренировок. Не хватило сил, ноги находились не в том состоянии», — цитирует Семененко Sport24.

Из-за болезни спортсмен снялся с чемпионата Санкт-Петербурга, который проходил с 28 по 29 января.

По итогам двух программ фигурист получил 272,69 балла и занял четвёртое место. Победителем соревнований стал Пётр Гуменник (282,12). Второй — Дмитрий Алиев, набравший 277,74 балла. Тройку победителей замкнул Марк Кондратюк (273,40).

Ранее фигурист Макар Игнатов прокомментировал своё выступление в произвольной программе в финале Гран-при России.