Фигурист Игнатов: психологически выходил на старт хорошо, где-то не хватило физики

Фигурист Макар Игнатов прокомментировал своё выступление в произвольной программе в финале Гран-при России.

«Были недочёты. Психологически выходил на старт хорошо. Где-то не хватило физики. После упаденного акселя силы резко покинули меня», — цитирует Игнатова Sport24.

В финале Гран-при России спортсмен занял пятое место, набрав в сумме 269,94 балла за короткую и произвольную программы. Победителем соревнований стал Пётр Гуменник (282,12). Второй — Дмитрий Алиев, набравший 277,74 балла. Тройку победителей замкнул Марк Кондратюк (273,40).

Ранее российский фигурист Александр Самарин затруднился ответить на вопрос, будет ли продолжать спортивную карьеру.