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Фигурист Игнатов: психологически выходил на старт хорошо, где-то не хватило физики

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Фигурист Макар Игнатов прокомментировал своё выступление в произвольной программе в финале Гран-при России.
Фигурист Игнатов: психологически выходил на старт хорошо, где-то не хватило физики
  • РИА Новости

«Были недочёты. Психологически выходил на старт хорошо. Где-то не хватило физики. После упаденного акселя силы резко покинули меня», — цитирует Игнатова Sport24.

В финале Гран-при России спортсмен занял пятое место, набрав в сумме 269,94 балла за короткую и произвольную программы. Победителем соревнований стал Пётр Гуменник (282,12). Второй — Дмитрий Алиев, набравший 277,74 балла. Тройку победителей замкнул Марк Кондратюк (273,40).

Ранее российский фигурист Александр Самарин затруднился ответить на вопрос, будет ли продолжать спортивную карьеру.

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