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Фигурист Самарин затруднился ответить на вопрос о продолжении карьеры

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Российский фигурист Александр Самарин затруднился ответить на вопрос, будет ли продолжать спортивную карьеру.
Фигурист Самарин затруднился ответить на вопрос о продолжении карьеры
  • РИА Новости

«Посмотрим, не буду наперёд говорить, нужно отдохнуть и восстановиться. Я очень настраивался на этот сезон», — цитирует Самарина РИА Новости.

В финале Гран-при России во время короткой программы спортсмен чисто исполнил четверной лутц, но допустил ошибки на других прыжках. Он получил 85,24 балла.

На чемпионате России Самарин занял третье место (282,40).

Ранее Самарин прокомментировал прокат короткой программы в финале Гран-при России.

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