Самарин оценил свой прокат короткой программы в финале Гран-при России

Российский фигурист Александр Самарин прокомментировал прокат короткой программы в финале Гран-при России.

«Ничего хорошего не могу сказать. Причина — глупости всё это. Не получилось, и всё. Возможно, усталость какая-то, заключительный старт сезона, он сложный. Несмотря на то, что он не олимпийский, нет международных соревнований, было тяжело. Усталость накопилась. Начал хорошо, а дальше концентрацию потерял», — приводит слова Самарина РИА Новости.

В прокате Самарин чисто исполнил четверной лутц, но допустил ошибки на других прыжках. Он получил 85,24 балла.

Ранее Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, объяснил решение усложнить программу в финале Гран-при России.