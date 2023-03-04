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Самарин оценил свой прокат короткой программы в финале Гран-при России

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Российский фигурист Александр Самарин прокомментировал прокат короткой программы в финале Гран-при России.
Самарин оценил свой прокат короткой программы в финале Гран-при России
  • РИА Новости

«Ничего хорошего не могу сказать. Причина — глупости всё это. Не получилось, и всё. Возможно, усталость какая-то, заключительный старт сезона, он сложный. Несмотря на то, что он не олимпийский, нет международных соревнований, было тяжело. Усталость накопилась. Начал хорошо, а дальше концентрацию потерял», — приводит слова Самарина РИА Новости.

В прокате Самарин чисто исполнил четверной лутц, но допустил ошибки на других прыжках. Он получил 85,24 балла.

Ранее Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, объяснил решение усложнить программу в финале Гран-при России.

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