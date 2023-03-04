Галлямов: тройной лутц для парников — почти ультра-си
- РИА Новости
«Это не сальхов. Тройной лутц для парников — это почти ультра-си. Его делают единицы на высоком уровне. После лутца, не забываем, впереди ещё вся программа. Сальхов мы прыгали пять лет, лутц — только третий старт», — сказал Галлямов после проката.
Мишина упала с тройного лутца во время исполнения короткой программы в финале Гран-при. За свой прокат пара получила 79,80 балла и занимает третье промежуточное место.
Ранее Дмитрий Козловский прокомментировал нестандартный размер катка в финале Гран-при России по фигурному катанию.