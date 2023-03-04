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Галлямов: тройной лутц для парников — почти ультра-си

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Чемпион мира Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, объяснил решение усложнить программу, вставив тройной лутц в финале Гран-при России.
Галлямов: тройной лутц для парников — почти ультра-си
  • РИА Новости

«Это не сальхов. Тройной лутц для парников — это почти ультра-си. Его делают единицы на высоком уровне. После лутца, не забываем, впереди ещё вся программа. Сальхов мы прыгали пять лет, лутц — только третий старт», — сказал Галлямов после проката.

Мишина упала с тройного лутца во время исполнения короткой программы в финале Гран-при. За свой прокат пара получила 79,80 балла и занимает третье промежуточное место.

Ранее Дмитрий Козловский прокомментировал нестандартный размер катка в финале Гран-при России по фигурному катанию. 

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