Козловский прокомментировал нестандартный размер катка в финале Гран-при России по фигурному катанию

Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, рассказал о поддержке болельщиков после короткой программы в финале Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

«Как дома. С уверенностью могу сказать, что выступал на многих аренах. Но домом могу назвать только «Юбилейный». Здесь я делал свои первые шаги, здесь происходили самые важные вещи в моей карьере», - приводит слова Козловского «Спорт-экспресс».

Также он прокомментировал нестандартный размер катка в «Юбилейном».

«ISU принял новый стандарт. Поскольку мы все ждём возвращения на международные турниры, мы стремимся к этому. Федерация обеспечивает должный уровень своим спортсменам. Чтобы для нас это не стало сюрпризом».

Бойкова и Козловский выиграли короткую программу, набрав 83,73 балла.

Второй результат у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, набравших 83,68 балла. Замыкают тройку Анастасия Мишина и Александр Галлямов (79,80).

Ранее Тарасова и Морозов поделились мнением о своём прокате короткой программы в финале Гран-при России.