Узнать больше

Козловский прокомментировал нестандартный размер катка в финале Гран-при России по фигурному катанию

Короткая ссылка
Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, рассказал о поддержке болельщиков после короткой программы в финале Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Козловский прокомментировал нестандартный размер катка в финале Гран-при России по фигурному катанию
  • РИА Новости

«Как дома. С уверенностью могу сказать, что выступал на многих аренах. Но домом могу назвать только «Юбилейный». Здесь я делал свои первые шаги, здесь происходили самые важные вещи в моей карьере», - приводит слова Козловского «Спорт-экспресс».

Также он прокомментировал нестандартный размер катка в «Юбилейном».

«ISU принял новый стандарт. Поскольку мы все ждём возвращения на международные турниры, мы стремимся к этому. Федерация обеспечивает должный уровень своим спортсменам. Чтобы для нас это не стало сюрпризом».

Бойкова и Козловский выиграли короткую программу, набрав 83,73 балла.

Второй результат у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, набравших 83,68 балла. Замыкают тройку Анастасия Мишина и Александр Галлямов (79,80).

Ранее Тарасова и Морозов поделились мнением о своём прокате короткой программы в финале Гран-при России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить