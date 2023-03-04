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Тарасова и Морозов довольны короткой программой в финале Гран-при России

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Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов поделились мнением о своём прокате короткой программы в финале Гран-при России.
Тарасова и Морозов довольны короткой программой в финале Гран-при России
  • РИА Новости

«Довольны. Есть небольшие помарки, которые, может, зрителям не особо заметны были. А в целом все элементы были хорошо исполнены», — приводит слова Тарасовой и Морозова ТАСС.

За свой прокат они получили 83,68 балла и занимают второе промежуточное место.

Произвольные программы пары представят 5 марта. Начало — в 16:45 (мск).

Ранее Александр Галлямов прокомментировал падение своей партнёрши Анастасии Мишиной в короткой программе в финале Гран-при России.

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