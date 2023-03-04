Галлямов — о короткой программе: сегодняшний день мы забудем, как сон

Фигурист Александр Галлямов прокомментировал падение своей партнёрши Анастасии Мишиной в короткой программе в финале Гран-при России.

«И такое бывает. Всё-таки только второй турнир с лутцем. Лутц — не сальхов. Этот прыжок для парников, можно сказать, элемент ультра-си. Его нужно исполнять на технику, а не на силу, как дупель, сальхов, тулуп. Его исполняют единицы. На тренировке получился неплохо, но тренировки — не соревнования.

Сегодняшний день мы забудем, как сон. В следующем сезоне напрыгаем лутц», — приводит слова Галлямова Sport24.

За свой прокат пара получила 79,80 балла и занимает третье промежуточное место.

Ранее сообщалось, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу в финале Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.