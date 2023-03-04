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Бойкова и Козловский выиграли короткую программу в финале Гран-при России

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Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу в финале Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Бойкова и Козловский выиграли короткую программу в финале Гран-при России
  • РИА Новости

За прокат пара получила 83,73 балла.

Второй результат у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, набравших 83,68 балла.

Замыкают тройку Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В прокате партнёрша упала с параллельного лутца, и пара получила только 79,80 балла.

Произвольные программы пары представят 5 марта. Начало — в 16:45 (мск).

Ранее сообщалось, что Аделия Петросян выиграла короткую программу в финале Гран-при России.

 

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