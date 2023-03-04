Бойкова и Козловский выиграли короткую программу в финале Гран-при России
- РИА Новости
За прокат пара получила 83,73 балла.
Второй результат у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, набравших 83,68 балла.
Замыкают тройку Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В прокате партнёрша упала с параллельного лутца, и пара получила только 79,80 балла.
Произвольные программы пары представят 5 марта. Начало — в 16:45 (мск).
Ранее сообщалось, что Аделия Петросян выиграла короткую программу в финале Гран-при России.