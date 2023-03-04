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Ученица Тутберидзе Петросян выиграла короткую программу в финале Гран-при России

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Фигуристка Аделия Петросян выиграла короткую программу в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.
Ученица Тутберидзе Петросян выиграла короткую программу в финале Гран-при России
  • РИА Новости

Она чисто исполнила тройной аксель и остальные прыжки и получила за прокат 85.62 балла.

Второй результат у Елизаветы Туктамышевой, также чисто исполнившей тройной аксель (81.09). Замыкает тройку Камила Валиева, которая упала с тройного акселя, но удачно исполнила остальные прыжковые элементы (78.97).

Произвольные программы одиночницы представят 5 марта. Начало — в 14:45 (мск).

Ранее сообщалось, что танцевальный дуэт Елизавета Шанаева — Павел Дрозд выиграли ритм-танец в финале Гран-при России по фигурному катанию.

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