Ученица Тутберидзе Петросян выиграла короткую программу в финале Гран-при России

Фигуристка Аделия Петросян выиграла короткую программу в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

Она чисто исполнила тройной аксель и остальные прыжки и получила за прокат 85.62 балла.

Второй результат у Елизаветы Туктамышевой, также чисто исполнившей тройной аксель (81.09). Замыкает тройку Камила Валиева, которая упала с тройного акселя, но удачно исполнила остальные прыжковые элементы (78.97).

Произвольные программы одиночницы представят 5 марта. Начало — в 14:45 (мск).

Ранее сообщалось, что танцевальный дуэт Елизавета Шанаева — Павел Дрозд выиграли ритм-танец в финале Гран-при России по фигурному катанию.