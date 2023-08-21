Фигуристка Морозов — о работе с Крыловой: она мне всегда нравилась манерой общения

Фигуристка Аннабель Морозов, выступающая в паре с Игорем Ерёменко, объяснила переход к двукратной чемпионке мира по фигурному катанию тренеру Анжелике Крыловой.

«С Крыловой я никогда раньше не сотрудничала, но она мне всегда нравилась своей манерой общения. К тому же мне очень понравились в прошлом году её спортсмены (Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. — RT). У них были интересные поддержки, интересные движения, музыкальность. Не скажу, что эта пара была сильнее всех, но интереснее — точно. Причём мне понравились обе программы, не только произвольный танец, о котором многие говорили. В общем, всё это мы обсуждали втроём: я, Игорь и папа, и как-то мнения сошлись. К нашему счастью, Анжелика согласилась», — заявила Морозов RT.

Она также рассказала, как отреагировал её отец Николай Морозов на переход к другому специалисту.

«Папа хочет быть папой, а не тренером. Нам он прямо об этом сказал. Что готов всячески поддерживать, помогать, но постоянно сопровождать нас в роли тренера уже не готов», — добавила Морозов.

Ранее Ерёменко рассказал, чем был занят после того, как распалась его пара с Софьей Шевченко.