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Фигуристка Морозов — о работе с Крыловой: она мне всегда нравилась манерой общения

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Фигуристка Аннабель Морозов, выступающая в паре с Игорем Ерёменко, объяснила переход к двукратной чемпионке мира по фигурному катанию тренеру Анжелике Крыловой.
Фигуристка Морозов — о работе с Крыловой: она мне всегда нравилась манерой общения
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«С Крыловой я никогда раньше не сотрудничала, но она мне всегда нравилась своей манерой общения. К тому же мне очень понравились в прошлом году её спортсмены (Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. — RT). У них были интересные поддержки, интересные движения, музыкальность. Не скажу, что эта пара была сильнее всех, но интереснее — точно. Причём мне понравились обе программы, не только произвольный танец, о котором многие говорили. В общем, всё это мы обсуждали втроём: я, Игорь и папа, и как-то мнения сошлись. К нашему счастью, Анжелика согласилась», — заявила Морозов RT.

Она также рассказала, как отреагировал её отец Николай Морозов на переход к другому специалисту. 

«Папа хочет быть папой, а не тренером. Нам он прямо об этом сказал. Что готов всячески поддерживать, помогать, но постоянно сопровождать нас в роли тренера уже не готов», — добавила Морозов. 

Ранее Ерёменко рассказал, чем был занят после того, как распалась его пара с Софьей Шевченко.

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