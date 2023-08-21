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Ерёменко — о распаде пары с Шевченко: казалось, я мог бы что-то сделать в фигурном катании

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Фигурист Игорь Ерёменко рассказал, чем был занят после того, как распалась его пара с Софьей Шевченко.

«После того, как мы с Соней прекратили выступать на соревнованиях, какое-то время вместе покатались в шоу. Я успел поработать в качестве тренера на сборах, которые уже много лет организовывает в нашей стране глава ассоциации фигуристов Саша Вернер, ну а потом мне позвонила Елена Станиславовна Масленникова и предложила помогать ей в работе со спортсменами», — заявил Ерёменко RT. 

По его словам, он думал, что если ему предоставят возможность выбраться из привычных рамок в «другую» жизнь, то обратно уже не вернётся в фигурное катание.

«С одной стороны, мне было жаль завершать карьеру. Было ощущение, что я, наверное, ещё мог бы что-то сделать в фигурном катании, но постепенно это чувство уходило. Илья приглашал в свои проекты, это было очень интересно, а главное, благодаря работе в моей жизни появилась определённость: есть проект, есть дедлайн, есть результат. Всё это мне, безумно, нравилось», — добавил Ерёменко. 

Ранее завершившая карьеру фигуристка Софья Шевченко поделилась тем, какие чувства испытывала, когда на соревнованиях судьи говорили ей о просьбе тренеров поставить их дуэт с Игорем Ерёменко ниже других пар. 

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