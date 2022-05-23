Экс-фигуристка Шевченко рассказала о работе тренеров с судьями

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Завершившая карьеру фигуристка Софья Шевченко поделилась тем, какие чувства испытывала, когда на соревнованиях судьи говорили ей о просьбе тренеров поставить их дуэт с Игорем Ерёменко ниже других пар.
Экс-фигуристка Шевченко рассказала о работе тренеров с судьями
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Судьи подходили после соревнований и говорили: «Ваши тренеры просили поставить вас за таких-то». И у тебя полный диссонанс в голове. Ладно, пусть будет так, если мы команда, то потом всё это компенсируем. Но когда тебе такое говорят судьи...» — цитирует Шевченко РИА Новости.

Напомним, что по окончании сезона-2021/22 распались четыре танцевальные пары: Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный, Софья Шевченко — Игорь Ерёменко, Аннабель Морозов — Андрей Багин и Арина Ушакова — Максим Некрасов.

Ранее двукратный призёр Олимпийских игр, а ныне тренер Александр Жулин отреагировал на распад четырёх российских танцевальных пар.

 

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