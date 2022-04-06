Жулин не считает распад четырёх российских танцевальных пар трагедией

Двукратный призёр Олимпийских игр, а ныне тренер Александр Жулин отреагировал на распад четырёх российских танцевальных пар.

«Является ли трагедией то, что распались четыре пары в танцах на льду? Трагедия — это спецоперация на Украине, а распад пар в танцах — это чухня. Сложно сказать, на кого сможем рассчитывать в следующем олимпийском цикле. Главное, чтобы этот олимпийский цикл состоялся», — цитирует Жулина «Чемпионат».

Напомним, что по окончании сезона-2021/22 распались четыре танцевальные пары: Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный, Софья Шевченко — Игорь Ерёменко, Аннабель Морозов — Андрей Багин, Арина Ушакова — Максим Некрасов.

Ранее Александр Жулин прокомментировал возможную смену гражданства со стороны спортсменов из-за санкций в отношении России.