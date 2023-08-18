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Кондратюк заявил о желании выступить на Олимпиаде-2026

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Российский фигурист Марк Кондратюк высказался о своём участии на Олимпийских играх 2026 года в Милане (Италия).
Кондратюк заявил о желании выступить на Олимпиаде-2026
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Фигурное катание — это моя жизнь, и я не могу безо льда. Но никогда не ставил перед собой конкретную цель что-то выиграть. Если будет такая возможность — покатаюсь ещё на Олимпиаде в Милане», — цитирует Кондратюка РИА Новости.

Напомним, что фигурист является чемпионом России и Европы. Он также стал олимпийским чемпионом в командном турнире в составе сборной России, но из-за допингового скандала с Камилой Валиевой на Играх-2022 в Пекине церемония награждения была отменена. В настоящий момент дело рассматривает CAS.

Ранее Кондратюк рассказал, почему поддержал Валиеву на ОИ-2022.

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