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Кондратюк рассказал, почему поддержал Валиеву на ОИ-2022

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Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал о поддержке коллеги Камилы Валиевой на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Кондратюк рассказал, почему поддержал Валиеву на ОИ-2022
  • AFP

«И дело не конкретно в Камиле. Не дай бог, был бы на её месте кто-то другой, я поступил бы так же. Потому что считаю, что это правильный человеческий поступок — поддержать человека в трудную минуту», — сказал Кондратюк в интервью Максиму Транькову.

После победы сборной России в командном турнире ОИ-2022 стало известно, что допинг-проба россиянки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Позже её допустили до личного турнира, где она заняла четвёртое место.

Ранее в CAS заявили, что слушания по делу Валиевой состоятся не раньше августа 2023 года.

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