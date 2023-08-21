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Фигурист Галлямов — о дебюте в медиафутболе за команду «Чисто Питер»: начало положено

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Александр Галлямов испытал много положительных эмоций после дебюта в матче Медийной футбольной лиги в составе петербургской команды «Чисто Питер».

«Начало положено. Рад, что главный тренер при таком минимальном счете выпустил меня на поле. Мне было очень приятно. Старался принести пользу и прессинговать, хоть и не так долго был на поле», — сказал Галлямов «Матч ТВ».

«Чисто Питер» 20 августа обыграл «Nikifilini» в стыковом матче за выход в групповой этап Медиалиги со счетом 2:0. Главным тренером команды из Санкт-Петербурга является Владислав Родимов. Клуб был создан «Зенитом».

Ранее сообщалось, что Сергей Семак положительно относится к созданию медийной команды «Зенита».

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