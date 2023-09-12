Источник: фигуристка Кагановская будет выступать в дуэте с Некрасовым

Фигуристка Василиса Кагановская будет выступать в паре с Максимом Некрасовым.

Об этом сообщил журналист Владислав Жуков в Telegram-канале «Лапидарность».

12 сентября Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила, что танцевальный дуэт Елизавета Пасечник — Некрасов не примет участия в контрольных прокатах, так как распался по обоюдному решению партнёров.

О распаде пары Кагановская — Валерий Ангелопол стало известно 31 августа. Спортсмены являются золотыми медалистами финала Гран-при России (2023), победителями и призёрами этапов юниорского Гран-при и Гран-при России.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался об Ангелополе.